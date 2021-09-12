Погибший был родом из Житомирской области / фото УНИАН, Анатолий Степанов
Военнослужащим, погибшим в результате вражеских обстрелов на Донбассе 12 сентября, стал 27-летний Артур Голуб.
Об этом сообщается на странице 503 Отдельного батальона морской пехоты в Facebook.
"Сегодня вражеская нечисть унесла жизнь нашего собрата, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял", - говорится в сообщении.
Погибший матрос Артур Голуб был родом из Житомирской области. Бойцу было всего 27 лет.
Напомним, что на Донбассе с начала суток было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение.