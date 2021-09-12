Военнослужащим, погибшим в результате вражеских обстрелов на Донбассе 12 сентября, стал 27-летний Артур Голуб.

Об этом сообщается на странице 503 Отдельного батальона морской пехоты в Facebook.

"Сегодня вражеская нечисть унесла жизнь нашего собрата, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял", - говорится в сообщении.

Погибший матрос Артур Голуб был родом из Житомирской области. Бойцу было всего 27 лет.

Напомним, что на Донбассе с начала суток было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил несовместимое с жизнью ранение.

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Автор: Людмила Жерновская