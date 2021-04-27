В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе во вторник погиб военнослужащий из Хмельницкой области Роман Гуляк.
Об этом сообщается на странице Волочисского городского совета в Facebook.
"Сегодня у нас ужасная новость. Наш земляк, волочищанин, бывший ученик Волочисского УВК Роман Гуляк, погиб защищая нашу страну на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым Романа. Склоняемся в скорби вместе с вами", - говорится в сообщении.
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В громаде из-за гибели бойца объявлены дни траура.
Что этому предшествовало
Сегодня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с военными. В результате инцидента один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы. Раненые воины доставлены в лечебное учреждение и оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
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