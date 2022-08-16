Все украинские спецслужбы, которые работали в Мелитополе, выполняли приказ, отметил глава города.

Российские оккупанты быстро захватили город Мелитополь Запорожской области, поскольку зашли со стороны захваченного Крыма.

Все украинские спецслужбы, которые работали в городе, выполняли и выполняют приказ, рассказал мэр Иван Федоров в интервью "Радио НВ".

"Быстрый захват Мелитополя произошел из-за того, что вражеские войска прошли быстро и зашли со стороны Крыма. Мы это четко понимаем, и это на слуху у каждого гражданина нашего государства...", - отметил чиновник.

Собеседник добавил, что враги шли через Херсонщину, поэтому и ответственность в основном лежит на спецслужбах, которые контролировали этот регион.

"Сегодня комментировать, кто, когда и как оставлял (Мелитополь - Ред.), я не уполномочен, потому что мы живем во время войны, и это может быть использовано против нас, нашего государства в целом. Но я уверен, что точно все точки над "и" будут расставлены. И сегодня уже соответствующие силовые структуры этим занимаются", - подчеркнул глава города.

Напомним, российские оккупационные войска вторглись на нашу землю рано утром 24 февраля. Врагам удалось взять под контроль Мелитополь, однако против них выступили партизаны. В городе не раз были взрывы.

13 августа сообщалось, что партизанам удалось уничтожить железнодорожный мост в районе города.

16 числа Иван Федоров поделился, что в Мелитополе в районе подстанции было зафиксировано два взрыва. По предварительным сведениям, поврежден транзитный кабель. Остановилось вещание эфирного телевидения, которое также находится под контролем оккупантов.

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