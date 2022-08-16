По предварительным сведениям, в Мелитополе поврежден транзитный кабель, отметил глава города.

Во временно оккупированном Мелитополе зафиксированы два взрыва.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В 7:00 в Мелитополе зафиксировано 2 взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель. Как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям - у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления - обезвреживают все рашистское", - сообщил он.

Напомним, российские захватчики вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противникам удалось захватить Мелитополь, однако против них выступили партизаны. В городе не раз раздавались взрывы.

13 августа стало известно, что партизаны уничтожили железнодорожный мост в районе города. Из-за подрыва моста противники начали проводить новые фильтрационные мероприятия.

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