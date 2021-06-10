Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков считает, что это - недополученная Россией сумма из-за оттока капитала, потери инвестиций, убытков в результате введения санкций против предприятий.

Россия из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе потеряла около 500 млрд долларов.

Об этом российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков, который уехал в Украину, заявил в интервью Deutsche Welle.

"Это порядок потерь 500 миллиардов долларов. Это то, что видно. Отток капитала, потери инвестиций. Это санкции против различных предприятий, которые недополучили прибыли (...) А самое главное, что Россия, по сути, оказалась в глобальной изоляции", - подчеркнул он.

По словам Гудкова, восстанавливаться после этого России придется в течение десятилетий. За это время потери, к которым привела агрессивная политика в отношении Украины, возрастут еще, минимум, в два-три раза, считает он.

Гудков также отметил, что обычные россияне испытывают эти потери на себе.

"Я думаю, 30% доходов потеряли за эти семь лет. Это, конечно, и Крым, и та политика, которую Путин проводит, потому что реформ нет никаких", - отметил он.

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Как известно, Гудков был задержан в России 1 июня. У него и его родных прошли обыски. Через два дня политик был освобожден из-под стражи. Он является подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Пострадавшим выступает департамент городского имущества Москвы.

Гудков считает, что путем уголовного преследования власти пытаются не допустить его к участию в выборах в Госдуму и в президентских выборах.

Как сообщал УНИАН, 7 июня стало известно, что Гудков из-за уголовного преследования выехал из РФ в Украину. Позже некоторые СМИ сообщили, что российский оппозиционер уедет из Украины в Болгарию.

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Автор: Виктория Токарева