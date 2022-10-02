Любые районы, затронутые российским тактическим ядерным оружием, будут непроходимыми для русских.

Россия не готова к применению ядерного оружия по Украине.

К таким выводам пришли аналитики из Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что накануне рашистские блогеры снова подняли вопрос о ядерном ударе по Украине, жалуясь на плохое военное руководство РФ, допустившее потерю Лимана.

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Но российские войска в их нынешнем состоянии почти наверняка не смогут действовать на поле боя с применением ядерного оружия, даже несмотря на то, что они имеют необходимое оборудование и исторически обучали этому свои подразделения.

"Хаотичное нагромождение измученных контрактников, спешно мобилизованных резервистов, призывников и наемников, составляющее сегодня российские сухопутные войска, не может функционировать в "ядерной" ситуации", считают эксперты.

Таким образом, говорится в отчете Института, любые районы, затронутые российским тактическим ядерным оружием, будут непроходимыми для русских, что, вероятно, предотвратит продвижение русских.

"Это соображение является еще одним фактором, снижающим вероятность применения Россией тактического ядерного оружия", - добавляют аналитики.

Освобождение Лимана

Россия использовала Лиман в качестве логистического и транспортного узла для своих операций на севере Донецкой области. Его возвращение - крупнейшее достижение Украины на поле боя после молниеносного контрнаступления на северо-востоке Харьковской области в прошлом месяце.

Освобождение Лимана Донецкой области произошло всего через день после того, как Путин провозгласил незаконную аннексию четырех областей Украины, включая Донецкую, где находится Лиман, и поместил их под "ядерный зонтик" России. "Провозглашение" российской "власти" над 15% территории Украины было категорически отвергнуто Украиной и западными странами как незаконное.

Недавние успехи Украины привели в ярость союзников Путина, таких как глава Чечни Рамзан Кадыров, которые призвали к "более решительным мерам", включая применение ядерного оружия малой мощности.

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