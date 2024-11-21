Руководство парламента и народных депутатов Украины предупредили, что в ближайшее время Россия может атаковать здание Верховной рады.

Об этом в эфире проекта "Говорит Большой Львов" сообщил нардеп Тарас Батенко. По его словам, еще вчера политики знали об угрозе баллистического удара, однако речь шла не о межконтинентальном оружии:

"Мы буквально вчера получили от наших силовых ведомств информацию о том, что в ближайшее время будет применено определенное экспериментальное оружие баллистического характера".

Батенко добавил, что сегодня поступила информация о новой опасности: "Нас информируют об угрозе ракетной атаки на парламент Украины в ближайшие дни. Ну, будем видеть, произойдет это или нет. Но я вижу, что Путин максимально поднял ставки для украинского народа".

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