Если пусковые маневры были настоящими, то ракеты скоро будут в воздушном пространстве Украины.

Около 5 утра в Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Впоследствии стало известно о скоростной цели в направлении Днепра с востока.

Кроме того, враг поднял в воздух Ту-95. В 5:47 Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске ракет Х-101 в районе Энгельса.

Стоит добавить, что по данным ВМС, сейчас в Черном море 24 вражеских корабля, из которых 5 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 28 ракет.

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Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что пусковые маневры осуществлялись двумя волнами. Если враг действительно запустил ракеты, то они ожидаются в воздушном пространстве Украины около 06:40. По его словам, некоторые Ту-95 продолжают движение к пусковым рубежам в Каспийском море.

Ракетная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, из-за возможной массированной атаки РФ в Киеве вчера, 20 ноября, закрылись посольства США, Испании, Италии и Греции.

Впоследствии глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что Россия сделала значительный запас ракет для серии обстрелов Украины. Речь идет о различных типах ракет, в частности баллистических и крылатых.

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