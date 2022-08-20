Если РФ перейдет от ядерного шантажа на ЗАЭС к прямым действиям, то на это ответит Запад.

Войска НАТО действительно могут войти в Украину. Альянс может ввести своих военных, если РФ устроит "ядерный апокалипсис" и ударит по Запорожской атомной электростанции.

Об этом в эфире УНИАН для проекта FreeДОМ рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Россия постоянно пытается запугать мир "ядерным шантажом" - угрозами ударов по ЗАЭС. По мнению Фейгина, правительство РФ постоянно дает повод считать себя безумными. Именно поэтому есть вероятность, что Кремль перейдет от "ядерного шантажа" к действиям. Если это случится, то Запад тоже перейдет к решительным действиям.

"Запад не будет терпеть, что над ним, над всей Европой, пронесется ядерное облако и вообще все те последствия, которые Западу хорошо известны после Чернобыля", - отметил Фейгин.

Если РФ действительно устроит "ядерный апокалипсис", то другие страны будут решать эту катастрофу вместе с Украиной. И тогда НАТО введет войска.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты контролируют ЗАЭС с 4 марта. Захватчики также оккупировали Энергодар — город-спутник атомной электростанции.

Россияне уже не раз обстреливали территорию АЭС и даже повредили ряд объектов. Власти Украины просили о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал с ЗАЭС. А ООН готова поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

В случае катастрофы на объекте, по словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, придется эвакуировать 400 тысяч жителей из двух областей.

Россия выступает против демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС, прикрываясь "уязвимостью" станции. По данным ГУР и американского Института изучения войны, рашисты готовят теракт на атомной электростанции под ложным флагом.