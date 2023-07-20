У западных союзников Украины есть F-16, которые могут устроить ковровую бомбардировку заминированных территорий, и кассетные боеприпасы.

Во время контрнаступления ВСУ столкнулись с серьезной проблемой - целыми минными полями, созданными оккупантами. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "Обозревателю" рассказал, как ее можно было бы преодолеть при определенной поддержке союзников.

Он напомнил, что многие офицеры и генералы стран НАТО сходятся во мнении, что в случае контрнаступления стран НАТО сначала через такие минные поля пролетала бы авиация, осуществлявшая ковровую бомбардировку. Так их разминировали бы и уничтожили бы по меньшей мере первую линию оккупантов.

"К сожалению, мы не можем этого сделать, и поэтому нам труднее наступать. Мы тратим больше сил, чем в случае с другой армией. Почему-то так происходит. Я не знаю почему", - отметил Гетьман в контексте промедления Запада с предоставлением нам F-16.

Видео дня

Но есть у наших союзников, продолжил майор запаса ВСУ, и другие эффективные средства для борьбы с минными полями: кассетные боеприпасы; что-то вроде бульдозеров на базе танков Leopard; тракторы, которые разворачивают эти мины; еще много чего для дистанционного разминирования, а не руками.

Проблема минных полей во время контрнаступления украинских войск

Издание The Washington Post на днях сообщало, что перед началом контрнаступления Украина получила меньше 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у партнеров. Это замедляет продвижение войск, поскольку территории перед вражескими укреплениями плотно заминированы.

New York Times 16 июля писал, что через пять недель после начала контрнаступления ВСУ стало очевидно, что он продвигается очень медленно. И на это есть одна очень веская причина - противопехотные мины.

Вас также могут заинтересовать новости: