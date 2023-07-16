Россияне успели плотно заминировать территорию.

Перед началом контрнаступления Украина получила менее 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у партнеров. Это замедляет продвижение войск, поскольку территории перед вражескими укреплениями плотно заминированы.

Как пишет The Washington Post, солдаты говорят, что длительная подготовка к контрнаступательной операции также дала время противнику – россияне успели плотно заминировать территорию.

"Территории глубиной от 3 до 10 миль (около 5-16 км – УНИАН) перед основными опорными пунктами россиян были плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и растяжками. По их словам, эти оборонительные сооружения успешно сдерживают украинское наступление. В результате, по словам украинских военных, украинские силы изменили стратегию. Вместо того, чтобы пытаться пройти с помощью боевых машин пехоты и боевых танков, которые западные партнеры поставили Украине для контрнаступления, подразделения продвигаются вперед пешком и медленно", – говорится в материале.

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Установленные захватчиками мины выявили уязвимость бронетранспортеров и танков. Речь идет также об американских Bradley и немецких танках Leopard, которые называли ключевыми для деоккупации украинских территорий.

"Эти машины получили положительные отзывы от военных – даже после подрыва на минах большинство людей, которые находились в них, выживают, получив лишь незначительные ранения – однако они не смогли самостоятельно прорвать российскую оборону", – отмечают авторы статьи.

Как отметил в интервью WP главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, для разминирования Украина использует переданные США системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC). Тем не менее, "они тоже уничтожаются, их нужно много".

По словам другого украинского чиновника, который говорил с изданием на условиях анонимности, Украина получила менее 15% от количества саперного и инженерного оборудования, в том числе MICLIC, которое просила у Запада перед началом контрнаступления. Причем некоторая часть этого оборудования была доставлена лишь на прошлой неделе.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников и Залужный сообщили газете, что они проинформировали своих коллег на Западе о том, что необходимо больше систем разминирования. Речь идет, в частности, о торпедных взрывных зарядах "Бангалор".

"Минные поля – это одна из проблем, которая влияет на темпы наступления. Это проблема, которую мы видим. Можно ли было ее решить быстрее? Можно. Как ее можно было бы решить? Генерал Милли знает. Другой вопрос, может ли он в этом помочь? Я не знаю", – заявил Залужный.

В свою очередь американские официальные лица говорят, что они передали Украине почти все виды оборудования, которые она просила перед началом контрнаступления. Отмечается, что предоставить то количество оборудования, которое просит Киев, возможно не всегда. Штаты работают над тем, чтобы в ближайшем будущем поставить Украине не только больше этих систем, но и зарядов, которые она использует для подрыва длинных рядов мин.

В то же время украинские военные, участвующие в контрнаступлении, рассказали журналистам, что из-за нехватки систем разминирования они стали более легкой мишенью для российских оккупантов. Враг приоритетно наносит удары по украинским силам.

Контрнаступление ВСУ: важные новости

Издание The New York Times сообщает, что из-за больших потерь в первые дни контрнаступления военное командование Украины изменило тактику действий ВСУ. Если в начале операции терялось до 20% вооружений, отправленных на поле боя (они были повреждены или уничтожены), то сейчас этот показатель снизился до 10%.

Тем временем Силы обороны продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении. При этом цель заключается не в штурме самого Бахмута, а в нанесении ударов артлерией, пока россияне не выйдут из разрушенного ими же города сами.

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