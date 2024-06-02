Украинские войска остановили продвижение России к северу от Харькова, но город остается под прицелом Москвы.

Хотя опасность быстрого наступления на Харьков отступила, Россия вернула город в свое "поле зрения". Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Москва, похоже, планирует жестокую войну на истощение, чтобы уничтожить население Харькова, сделав жизнь в городе непригодной.

"Конечно, Путин все еще хочет Харьков", - сказал о правителе России Владимире Путине Олег Синегубов, глава военной администрации области. Видео дня

Он отметил, что Россия развернула лишь часть войск, необходимых для штурма города, для чего, по его оценкам, может понадобиться до полумиллиона солдат.

"Но Россия готова к длительной войне. В худшем случае Кремль может повторить стратегию, которую он использовал против Алеппо в Сирии в 2016 году, когда российские военно-воздушные силы, поддерживая сирийское правительство в его гражданской войне, уничтожили источники электричества и воды и бомбили больницы и школы. Людей просто вытеснили. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", - сказал секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.

Издание напоминает, что Путин отрицал планы захвата Харькова во время государственного визита в Китай в прошлом месяце. По его словам, наступление имеет целью создать буферную зону для защиты городов у границы от украинских атак.

"Российская кампания терроризировать харьковчан была перед последним наступлением и может продолжаться и после него. За несколько недель до того, как Россия снова вторглась в регион, жители получали сообщения, очевидно, от местных властей, которые советовали им покинуть город до того, как город будет окружен. Сообщения были фейковыми - частью российской дезинформационной кампании, которая раскрывает намерение Москвы выжать жизнь из города", - резюмирует СМИ.

Битва за Харьковскую область - последние новости

На Харьковщине украинские бойцы минируют границу с РФ с помощью дронов. По данным Bild, чтобы предотвратить дальнейшие прорывы, украинские "дроноводы" минируют переходы и дороги на государственной границе, разбрасывая мины с БпЛА.

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