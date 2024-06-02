Россияне не знают о позиции, с которой ВСУ минируют границу, говорят журналисты.

Украинские военные продолжают минировать границу на Харьковщине, используя дроны. Об этом сообщил заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер. Журналист посетил позиции 92-й бригады ВСУ в Харьковской области в 2 км от границы с Россией.

В издании отмечают, что недавно российская армия перешла границу и наступает на двух направлениях. Чтобы предотвратить дальнейшие прорывы, украинские "дроноводы" минируют переходы и дороги на государственной границе, разбрасывая мины с БпЛА.

Журналист говорит, что воины ВСУ базируются в бункере, откуда выходят только на несколько минут ночью, чтобы запустить дроны.

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"Несколько недель назад их перебросили сюда из Донбасса. ВС РФ не знают об этой позиции, но следят за приграничной территорией. Поэтому украинцев может выдать любой огонь или свет. Группа BILD поспешно покинула позицию ночью, потому что к ней приблизился российский дрон. На следующий день ВСУ прислали Ронцхаймеру кадры российской техники, которая подорвалась на установленных ночью минах", - говорится в сообщении.

Какая сейчас ситуация в Харьковской области

Как писал УНИАН, ВСУ отбили несколько кварталов в Волчанске. В ответ на это оккупанты безжалостно уничтожают город, превращая его в руины.

"Уже только около четверти территории города находится под однозначным российским контролем. Неделю назад это была почти половина. Кажется, украинцам удалось там продвинуться и вытеснить россиян. Россияне теряют позиции в Волчанске и все чаще прибегают к разрушению города с помощью РСЗО, тяжелой артиллерии и планирующих авиабомб, сбрасываемых с расстояния", - сообщил аналитик Bild.

В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что сейчас ВСУ контролируют большую часть Волчанска.

"Силы обороны Украины контролируют где-то около 70% города Волчанск. В городе и его окрестностях идут жестокие бои с оккупантами", - подчеркнул он.

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