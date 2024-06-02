По словам военного, сил у оккупантов достаточно не только для диверсионных действий.

Российские оккупанты активизировали свои наступательные действия на Востоке. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, сейчас враг давит не только на Харьковском направлении.

"Если они поймут, что пока для продвижения на Восточном направлении им сил не хватает, будут растягивать фронт еще больше. В том числе, надо готовиться к определенным событиям на Сумском направлении", - пишет военный. Видео дня

Он отмечает, что сил у оккупантов достаточно не только для диверсионных действий там, но и для наступательных операций. При этом у россиян до сих пор нет ограничений в использовании живой силы, "до сих пор они могут себе позволить погнать стадо в наступление, запрещая даже оказывать первую помощь раненым - потому что основное это выполнить задание".

"Нужно понимать, что нет особо цели делать серьезные прорывы в глубину. Им надо растянуть линию фронта и оттянуть наши силы. Поэтому достаточно прорваться на 5-10 километров и открыть для нас новые участки боевых действий, где мы вынуждены будем тратить свои ресурсы, боеприпасы, а главное - терять своих людей", - резюмировал Жорин.

Ситуация на фронте - последние новости

На Донбассе ВСУ не хватает снарядов, а оккупанты вошли в село Сокол. Об этом сообщил Bild.

По данным издания, ВСУ сосредотачивают силы в Харьковской области, но это создает дефицит снарядов на других участках фронта.

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