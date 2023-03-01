РФ наступает на пяти направлениях.

Россия основные усилия сосредотачивает на наступлении на пяти направлениях.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

"На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области, однако успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Лиман Первый, Петропавловка, Кучеривка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка, Червонопоповка, Невское в Луганской области и Терны и Котляровка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска продолжают наступать и на Бахмутском направлении: "Не перестают штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области".

По данным Генштаба, на Авдеевском и Шахтерском направлениях РФ совершила безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Война в Украине - актуальные новости

Как писал УНИАН, по данным The New York Times, февральский трёхнедельный штурм оккупантами Угледара - крупнейшее танковое сражение за время войны, он обернулся для России болезненным провалом.

Также напомним, 1 марта авиация Сил обороны Украины нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.