Фирменной тактикой украинских военных против бронетанковых колонн стали засады.

Февральский трёхнедельный штурм оккупантами Угледара стал крупнейшим танковым сражением за время войны и обернулся для России болезненным провалом.

Украинские военные рассказали газете The New York Times, что "изучали дороги, затем прятались и ждали", чтобы разбивать колонны из засад. Именно засады были "фирменной" тактикой Украины против российских бронетанковых колонн с первых дней войны.

По колоннам бронетехники оккупантов ВСУ работали не только из комплексов советского образца, но и с применением американских ПТРК Javelin и гаубиц M777, французских САУ Caesar и даже ракетных систем HIMARS, отмечает издание.

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По словам командиров из 72-й бригады, сражение за Угледар "было самым большим танковым сражением этой войны", в котором Россия потеряла не менее 130 танков и бронетранспортёров.

Ситуация под Угдедаром: подробности

Российские военные под Угледаром Донецкой области понесли ощутимые потери. Британская разведка опубликовала спутниковый снимок с Угледарского направления, где видно количество уничтоженной российской военной техники, которая принадлежала 155-й бригаде морской пехоты, она считается элитой российской армии.

Оккупанты теряли от 150 до 300 человек в сутки во время штурма. ВСУ подтвердили это в комментарии Politico.

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