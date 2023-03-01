Путин предлагает им по 350 долларов для того, чтобы они погибали в Украине.

Российское руководство из-за неудач оккупантов на фронте было вынуждено еще шире "расстегнуть кошелек" для того, чтобы пополнить свои потери наемниками из Сирии и Палестины.

Как сообщил источник из спецслужб Ливана изданию The Media Line, лидер РФ Владимир Путин "покупает" наемников за 350 долларов для того, чтобы они согласились воевать в Украине - предпочтение отдают добровольцам, имеющим навыки в управлении БПЛА и опыт ведения партизанской войны в городских районах.

СМИ уточняют, что вербовкой людей в Палестине занимается ряд российских организаций, которые контактируют с представительством Палестинской национальной администрации в Ливане. Также для своего "грязного" дела Россия использует кураторов ливанской радикальной группировки "Хезболла".

Видео дня

В основном речь идет о вербовке палестинских беженцев в Ливане, проживающих на территории Эйн-аль-Халва к югу от портового города Сидон.

Источник издания сообщает, что наемников почти сразу отправляют на передовую, без предварительной подготовки. Таких "добровольцев" Путин уже собрал 300 человек, еще около 100 человек - готовят к отправке на войну.

Также Россия ищет "добровольцев" для войны в Украине в разных уголках Сирии: там вербовкой занимается группировка ЧВК "Вагнер". Кроме этого, Кремль не жалеет средств на "покупку" бойцов сирийских регулярных войск - за участие в боевых действиях им обещают от 500 до 700 долларов в месяц.

Российский ресурс ЧВК "Вагнер" истощен в войне с Украиной

Как известно, сейчас боевики частной военной компании "Вагнер", на которых Путин возлагал особые надежды в войне с Украиной, несут огромные потери в столкновениях с ВСУ.

Недавно "вагнеровцы" лично рассказали, что ежедневно их потери составляют по несколько сотен "двухсотых" в день. Они записали соответствующее видеообращение непосредственно в Минобороны РФ и пожаловались Путину на свое ужасное положение.

Сейчас особенно эффективно бойцов ЧВК "Вагнер" украинские защитники утилизируют под Бахмутом (Донецкая область). По словам у военно-политического обозревателя Александра Коваленко, на этом направлении удалось уничтожить "костяк" ЧВК.

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