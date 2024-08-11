По словам Поповича, РФ начала перебрасывать силы с фронта, поэтому давление на Силы обороны должно ослабнуть.

Российская армия не способна выбить украинских военных из Курской области РФ. Враг уже потерял немалое количество военной техники и солдат.

Однако Москва еще может попытаться сдержать продвижение ВСУ на Курщине, считает военный обозреватель Денис Попович. Такое мнение он высказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"ВС РФ могут задержать наступление освободительной армии, однако выбить ее за территорию Российской Федерации они не в состоянии. Сейчас начинается переброска сил с фронтовых участков. Это должно ослабить давление на Силы обороны Украины на более активных участках фронта", – пояснил он.

Видео дня

В частности, оккупанты перебрасывают некоторые части как из Харьковской, так и из Донецкой областей.

"Россия постепенно некоторые части оттягивает с фронта. Прежде всего с севера Харьковской области, но также и с южного участка в Донецкой области. Это отдельные батальоны, полки, сводные подразделения, которые перебрасываются в Курскую область", – добавил Попович.

Бои в Курской области: последние новости

Уже несколько дней продолжается операция украинских войск в Курской области РФ. 10 августа народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что украинские военные заняли по меньшей мере три населенных пункта в Курской области России: Ивашковский, Махновка и Свердликово.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов АХИЛЛЕС из 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, комментируя бои в Курской области, сказал, что они могут изменить ситуацию на севере Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: