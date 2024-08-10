Лукашенко: ВСУ продвинулись на 35 км в Курской области

Диктатор заявил, что украинские подразделения окапываются на занятых рубежах.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские войска зашли вглубь территории РФ в Курской области на несколько десятков километров.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 10 августа, на совещании в Шкловском районе Могилевской области, передает государственное агентство БЕЛТА.

"Два дня назад (началась - УНИАН) атака на Курском направлении, где они (ВСУ - УНИАН) продвинулись на несколько десятков километров - 30-35 уже сегодня. Окапываются там", - отметил диктатор. Видео дня

Также Лукашенко заявил, что при этих обстоятельствах России сложно будет вести с Украиной "мирные переговоры".

Операция в Курской области - последние новости

9 августа в сети появилось видео украинских воинов из российского города Суджа Курской области.

На записи - бойцы 99-го механизированного батальона 61-й отдельной степной бригады ВСУ у здания филиала российского "Газпрома".

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