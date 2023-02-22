Сергей Наев отметил, что у оккупантов нет ресурсов для наступления.

Вооруженные силы Украины имеют достаточно сил, чтобы вести стабилизационные действия, если армия РФ снова пойдет в атаку на Киев. У оккупантов на северном направлении нет ресурсов для проведения наступления.

"По состоянию на данный момент количество наших войск достаточно для того, чтобы вести стабилизационные действия, если для этого потребуется. Если противник будет повышать количество своих войск, я еще раз отмечу: мы зеркально повысим свое количество", - рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью изданию "Укринформу".

При этом он указал, что постоянно проводится наращивание войск, чтобы уравнять силы. В тот же время генерал отметил, что на северном направлении у российских оккупантов нет ресурсов для наступательных действий.

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Новое наступление России - что известно

По мнению экспертов, новое наступление Росии уже началось на Донбассе. В то же время западная пресса пишет, что у Москвы нет ресурсов, чтобы расширить атаку на Украину,

Кроме того, среди личного состава армии РФ замечен резкий рост потерь. В разведке отметили, что Кремль бросил все ресурсы, чтобы захватить Донбасс до марта текущего года.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что у российской армии нет никаких успехов с начала их так называемого "большого" наступления на востоке Украины.

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