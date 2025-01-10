Для атаки враг использовал 50 танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и гражданских транспортных средств.

В Курской области украинские военные отбили наступление россиян, которое они проводили шестью волнами. Для атаки враг использовал 50 танков, боевых машин пехоты (БМП), бронетранспортеров (БТР) и гражданских транспортных средств.

Военные ВСУ сообщили, что уничтожили много российских транспортных средств во время наступления, говорится в новом обзоре Института по изучению войны (ISW) .

При этом, как отмечается в отчете, в районе Суджи россиянам в ходе усиленного механизированного наступления численностью до батальона удалось занять два населенных пункта - Леонидово и Александрию.

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Также россияне продвинулись возле Погребков. И хотя российские военкоры заявляли, что это село уже под их контролем, в Институте отметили, что не обнаружил подтверждения этим заявлениям.

В свою очередь ВСУ недавно продвинулись к северо-западу от Суджи. Геолокационные кадры указывают, что украинские войска продвинулись в западной Николаевке.

В частности, украинские военные контратакуют в районе Погребки, Новой Сорочины (к северо-западу от Суджи), Старой Сорочины и Николаевки.

В отчете указывается, что по данным украинского президента Владимира Зеленского, по состоянию на 9 января, в ходе войны было убито или ранено 4000 северокорейских военных в Курской области. Аналитики отметили, что заявление Зеленского указывает на то, что ВСУ убили или ранили примерно треть северокорейских войск.

Военные из КНДР на войне против Украины

Северная Корея направила около 12 тыс. солдат для поддержки РФ в войне против Украины.

Зеленский заявил в конце 2024 года, что в Курской области было убито или ранено более 3000 северокорейских военных.

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