Отмечается, что успехи украинской операции на территории России могут изменить ход битвы в критический момент войны.

Любые успехи, которые Украина получит внутри России, усложнят для новой администрации США возможность назвать войну проигранной. Такое мнение высказал профессор Военного колледжа армии США, подполковник в отставке Джон Нагл, комментируя новое наступление ВСУ в Курской области, передает Радио Свобода.

"Центр тяжести Украины - поддержка США", - отметил он.

При этом он признал, что с военной точки зрения российские достижения на востоке Украины имеют большее значение, чем достижения ВСУ в Курской области.

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Однако, как отмечается, успехи украинской операции на территории России могут поднять боевой дух и изменить ход битвы в критический момент войны. Кроме того, по мнению профессора военных исследований в Корнелльском университете Дэвида Силби, они также могут стать ударом по имиджу Путина как "сильного человека, защищающего Россию".

Также, по его словам, шансы Украины на успех в Курской области выше, чем на хорошо укрепленном восточном фронте:

"Наступление [на востоке Украины] будет медленным, скорее всего, с ограниченным успехом и большими потерями, и это ослабит украинскую оборону в этом районе. Украинские подразделения уже очень сильно измотаны на востоке Украины".

Как отметило издание, избранный президент США, Дональд Трамп стремится "заморозить конфликт вдоль нынешней линии фронта", а это означает, что любые достижения любой из сторон укрепят их позиции на переговорах.

"В некотором смысле я рассматриваю это как первый залп в мирных переговорах, который позволит Украине занять максимально сильную позицию и предоставит России больше возможностей для торгов за столом переговоров", - заявил Силби.

Новое наступление ВСУ в Курской области

Напомним, как ранее писал УНИАН, 5 января стало известно, что ВСУ пошли в новое наступление в Курской области. Факт этого признали в Министерстве обороны России.

Также сообщалось, что из-за операции ВСУ в Курской области РФ, оккупационная армия вынуждена оттягивать свои резервы из Украины, в частности с севера Харьковской области.

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