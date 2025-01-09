В Курской области продолжается операция ВСУ / коллаж УНИАН, фото НГУ, 53 бригада

Любые успехи, которые Украина получит внутри России, усложнят для новой администрации США возможность назвать войну проигранной. Такое мнение высказал профессор Военного колледжа армии США, подполковник в отставке Джон Нагл, комментируя новое наступление ВСУ в Курской области, передает Радио Свобода.

"Центр тяжести Украины - поддержка США", - отметил он.

При этом он признал, что с военной точки зрения российские достижения на востоке Украины имеют большее значение, чем достижения ВСУ в Курской области.

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Однако, как отмечается, успехи украинской операции на территории России могут поднять боевой дух и изменить ход битвы в критический момент войны. Кроме того, по мнению профессора военных исследований в Корнелльском университете Дэвида Силби, они также могут стать ударом по имиджу Путина как "сильного человека, защищающего Россию".

Также, по его словам, шансы Украины на успех в Курской области выше, чем на хорошо укрепленном восточном фронте:

"Наступление [на востоке Украины] будет медленным, скорее всего, с ограниченным успехом и большими потерями, и это ослабит украинскую оборону в этом районе. Украинские подразделения уже очень сильно измотаны на востоке Украины".

Как отметило издание, избранный президент США, Дональд Трамп стремится "заморозить конфликт вдоль нынешней линии фронта", а это означает, что любые достижения любой из сторон укрепят их позиции на переговорах.

"В некотором смысле я рассматриваю это как первый залп в мирных переговорах, который позволит Украине занять максимально сильную позицию и предоставит России больше возможностей для торгов за столом переговоров", - заявил Силби.

Новое наступление ВСУ в Курской области

Напомним, как ранее писал УНИАН, 5 января стало известно, что ВСУ пошли в новое наступление в Курской области. Факт этого признали в Министерстве обороны России.

Также сообщалось, что из-за операции ВСУ в Курской области РФ, оккупационная армия вынуждена оттягивать свои резервы из Украины, в частности с севера Харьковской области. 

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