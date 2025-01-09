Обворовал россиян и 'спалился': в ССО расшифровали признание из записной книжки солдата КНДР

Северокореец не раскрыл в записях, что именно украл и в каком количестве, но его разоблачили.

Силы специальных операций расшифровали пятую часть записей в записной книжке солдата КНДР Гьонг Хонг Джонга, ликвидированного во время боев в Курской области РФ.

Как отметили в пресс-службе ССО, в одной из записей северокорейский военный признался, что ограбил российских солдат и продал эти вещи. Солдат КНДР якобы раскаивается за нарушения, которые совершил еще в Северной Корее, но это не остановило его перед новым правонарушением уже в России.

Северокореец не раскрыл в записях, что именно украл и в каком количестве, но его разоблачили. Вот полный перевод текста из записной книжки Джонга:

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"Месячный жизненный отчет (признание). Уважаемый главнокомандующий Ким (Чен Ын) приказал нам ни в коем случае не унижать честь родины, одновременно проявляя силу и храбрость спецназовцев. Во время работы в казарме, я думал, что никто не следит за мной и положил в карман вещи россиян. Моя вина в том, что я не выполнил команду главнокомандующего и украл вещь, которая принадлежит другой стране. Это могло бы вызвать серьезные последствия для наших командиров. Я больше не буду торговать чужими вещами. Я героически буду наступать в первых рядах и уничтожать врагов".

"Записки рядового Джонга" - что сообщалось ранее

Напомним, как писал УНИАН, в переведенных записях из дневника северокорейского солдата указывалось, что КНДР отправляет на войну "элитных солдат". Перед этим им, в частности, внушают, что так они "защищают родину" и получают возможность "искупить свои проступки перед страной".

Также северокореец писал, что он и его сослуживцы получили инструкции, как ловить дроны ВСУ "на живца". При обнаружении дрона им было рекомендовано задействовать три человека, один из которых является живой приманкой и держит дистанцию 7 метров, а два других солдата стреляют по БПЛА на расстоянии от 10 до 12 метров.

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