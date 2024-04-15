Оккупанты имеют численное преимущество.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о напряженной ситуации на Восточном направлении фронта.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал, что посетил боевые подразделения украинских сил на этом направлении. "Ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться вглубь позиций Сил обороны, сосредоточившись для прорыва западнее Бахмута", - сообщил министр.

Он отметил, что украинские военные благодаря отваге, подготовке и профессионализму срывают планы захватчиков, хотя те и имеют численное преимущество. Также во время визита он наградил военнослужащих, которые отличились в тяжелых боях, государственными наградами и знаками отличия.

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Напомним, ранее об обострении ситуации на востоке сообщали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и президент Владимир Зеленский.

По словам Сырского, российские оккупационные войска получили от Москвы указание захватить Часов Яр, который находится в Бахмутском районе Донецкой области, до 9 мая.

Вчера в 92-й отдельной штурмовой бригаде рассказывали, что оккупанты стремятся зайти хотя бы в жилую застройку украинского города, чтобы ввязаться в уличные бои.

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