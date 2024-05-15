Украинские силы готовятся к любому развитию событий.

В российском городе Суджа пока не видят полноценной масштабной группировки РФ, однако в определенный момент оккупанты могут собрать рассредоточенные силы и технику для активизации действий на границе.

Об этом рассказал представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона. "Обстановка сохраняется напряженной. Враг придерживается своей тактики обстрелов населенных пунктов приграничья Сумщины из всего имеющегося у него вооружения - всех видов артиллерии, минометов, ствольной артиллерии, РСЗО. Активно использует ударные и разведывательные БПЛА, FPV-дроны", - сказал он.

Военный отметил, что концентрации большой группировки в городе Суджа сейчас не наблюдается, однако Россия может в определенный момент собрать рассредоточенный личный состав и технику для активизации действий. Украинские силы готовы к любому развитию событий.

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"Следует рассматривать не отдельное место, потому что настолько они не концентрируют, более силы рассредоточены. И сейчас позволяют собрать в определенный момент технику и личный состав для проведения каких-то наступательных действий. Но полноценной масштабной группировки мы не наблюдаем. Мы готовимся к обороне и отпору на любых направлениях Сумской области со стороны РФ", - подчеркнул спикер ОТУВ "Северск".

На уточняющий вопрос, сколько теоретически нужно времени россиянам, чтобы собрать ударную группировку, которая будет способна, например, к действиям аналогичным прорыву границы на Харьковщине, он рассказал, что отслеживается динамика обстрелов, движения подразделений и техники.

"Участок государственной границы в Сумской области достаточно большой, почти 560 км. Населенные пункты они обстреливают вдоль всей линии границы - где больше, где меньше. И сейчас такая тактика действий, как мы увидели на Харьковщине, что они небольшие подразделения сначала задействуют, а потом подтягивают технику уже из глубины. Они вблизи границы стараются не держать свою технику", - пояснил Мысник.

Представитель ОТУВ "Северск" добавил, что российские пехотные группы не могут вести полноценные боевые действия без поддержки техники, поэтому ведется тщательное наблюдение именно за ее передвижением, чтобы своевременно выявлять и уничтожать ее.

"Используя именно рельеф местности, сплошные лесные массивы, можно активно применять именно здесь эти пехотные подразделения. Но они без мощной бронетехники тоже не могут выполнять такие полноценные боевые задачи. А именно наша разведка, используя беспилотные летательные аппараты, дает возможность вычислять передвижения этой техники и своевременно ее уничтожать. Поэтому мы и нацеливаем свои действия именно в этом направлении",- резюмировал он.

Наступление России на Сумщине: что известно

По прогнозу главы украинской разведки Кирилла Буданова, российские атаки на Харьковском направлении будут продолжаться еще несколько дней, но ВСУ смогут стабилизировать фронт.

Однако потом захватчики могут пойти в новую атаку севернее Харькова, в Сумской области. Буданов говорит, что они изначально планировали наступать одновременно на обе области.

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