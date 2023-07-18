Российские разведывательные беспилотники "Орлан" представляют собой постоянную угрозу, обнаруживая цели и вызывая артиллерийский огонь.

Через шесть недель после начала контрнаступления Украины капитан Анатолий Харченко и его разведывательная рота должны были сеять хаос в нескольких милях от российских оборонительных рубежей, пробитых западной бронетехникой.

Вместо этого, после того как многие машины увязли в минных полях, Харченко и его люди тренируются, как методично продвигаться пешком, переходя от одного ряда деревьев к другому, столкнувшись с перспективой отвоевывать свою страну по одному полю за раз, пишет The Wall Street Journal.

"Нам нечего терять. Победа не просто важна, но это единственный вариант, иначе мы все будем мертвы", - сказал Харченко.

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Украинцы приспосабливаются и стремятся продвигаться вперед на юге, а также вокруг восточного города Бахмута, единственного значительного успеха России в ее зимне-весеннем наступлении. Медленно и тщательно продвигаясь вперед, чтобы сохранить западную технику, главной целью остается достижение Азовского моря, отсечение Крыма и вытеснение российских войск из южной Херсонщины.

Большинство украинских бригад, обученных и оснащенных Западом, остаются в резерве, ожидая удара. Офицеры стремятся сохранить ценное западное оборудование, от танков до переносных "Стингеров", продолжая при этом продвигаться вперед.

"Прощупываем пальцами и разрабатываем, куда направить кулак", - сказал Харченко.

Харченко и его люди готовятся к более постепенному продвижению по плоской местности на юге, где аккуратные деревни разбросаны среди открытых полей подсолнухов и пшеницы. Они используют торпеды Bangalore американского производства, металлические столбы с зарядами взрывчатки, которые, как они надеются, помогут им обезвреживать мины и мины-ловушки в рядах деревьев по краям полей, чтобы они могли продвигаться вперед и окапываться.

Кассетные боеприпасы, предоставленные США, могут помочь пробить дыры в минных полях и российских оборонительных сетях, включая траншеи и противотанковые препятствия, называемые зубами дракона.

Россия остается уязвимой, потому что ее войска, как правило, хуже подготовлены и снабжены слабой логистической цепочкой, которая сильно зависит от железных дорог. Поскольку Украина наступает в нескольких местах, Россия не знает, где разместить свои резервы, и может столкнуться с трудностями при быстром реагировании, если украинские силы все же прорвутся.

Украина быстрее всего продвигается вокруг небольшого города Бахмут, который Россия захватила в конце мая после нескольких месяцев ожесточенных боев, стоивших ей нескольких тысяч боевиков.

Как и на юге, главным препятствием является превосходство России в воздухе. Российские вертолеты Ка-52 зависают на расстоянии около 5 миль, вне досягаемости ракет Stinger, и стреляют ракетами с лазерным наведением по украинским целям.

Запад допустил ошибку, предоставив танки и бронетранспортеры, но недостаточные средства, такие как реактивные истребители или системы ПВО, чтобы защитить их от нападения, сказал Юрий Ульшин, 49-летний командир под Бахмутом, более известный как "Грек".

Его люди на склоне холма в 3 милях от окраины Бахмута вооружены "Стингером" и советским пулеметом ПКМ и высматривают российские самолеты, вертолеты и беспилотники.

Российские разведывательные беспилотники "Орлан" представляют собой постоянную угрозу, обнаруживая цели и вызывая артиллерийский огонь.

В пасмурные дни, если аппарат пролетает достаточно низко, стреляют очередями из ПКМ, надеясь его сбить. Если небо чистое, русские могут праздно наблюдать из-за радиуса действия ПКМ, потому что команда Грека приберегает драгоценные ракеты "Стингер" для более опасной цели, такой как вертолет или военный самолет.

"Наша проблема везде - это небо. Когда враг может видеть все поле битвы, что вы можете сделать? Тебе нужно так много всего. Когда он этого не видит, он в темноте, и тебе не нужно столько", - сказал Грек.

Война в Украине - последние новости

На нескольких восточных направлениях украинские военные продолжают обороняться и наступать. В частности, за прошедшие сутки уничтожены 114 российских оккупантов и ранены еще почти 300.

На востоке Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи, "ситуации сложная, но контролируемая". На Бахмутское направление РФ перебрасывает резервы, чтобы остановить продвижение наших воинов, поделился командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

За последние две недели ВСУ и российская армия добились незначительного продвижения на разных участках. При этом россияне вынуждены были ограничить количество используемых боеприпасов из-за их дефицита.