Ситуация на юге для агрессора становится все более сложной.

За последние две недели ВСУ и российская армия добились незначительного продвижения на разных участках. При этом россияне вынуждены были ограничить количество используемых боеприпасов из-за их дефицита. Об этом сообщает Минобороны Великобритании на основе данных разведки.

Так, армия агрессора пытается наступать к западу от Кременной через лесистую местность. Также оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку, расположенную к северу от Донецка. Действуют россияне "без особого успеха", отмечают британцы.

В свою очередь Украина продолжает прилагать значительные усилия в районе Бахмута, где российские силы "вероятно, слабы, но пока держатся". На юге ВСУ атакуют минимум по двум направлениям, но "вряд ли уже прорвали основные линии обороны России".

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Британская разведка отмечает, что на южном фронте российская армия вынуждена была ввести "режим нормирования снарядов" для артиллерии, чтобы сохранить критически важные возможности для ведения огня с закрытых позиций.

Также британцы констатировали, что ВСУ до сих пор удерживают небольшой плацдарм на левом берегу Днепра возле разрушенного Антоновского моста. Это является дополнительной проблемой для российского командования, которое "вероятно обеспокоено" уязвимостью юго-западного фланга оккупационной армии.

Контрнаступление ВСУ – последние новости

Силы обороны Украины смогли продвинуться на направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Великая Новоселка – Урожайное, что на южном фронте. Как сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сейчас бойцы закрепляются на занятых позициях.

Чтобы сорвать планы украинского Генштаба на юге, Россия начала масштабную наступательную операцию на востоке. Стремясь отвлечь украинские резервы, враг активно атакует в районе Купянска.

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