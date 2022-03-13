Убийства российскому захватчику не страшны, однако финансовые вопросы его волнуют больше.

Российский оккупант пожаловался бывшей жене, что за убийства мирных украинцев ему не заплатят ожидаемые 2 тысячи долларов.

Об этом он рассказал ей в перехваченном разговоре, информирует СБУ.

"Это все нестрашно. Страшно то, что нас здесь, похоже, кидают на бабки. Понимаешь?",- заявил оккупант.

Для того, чтобы получить свои деньги, оккупант придумал схему с участием экс-жены. По легенде, она "попала в аварию", поэтому ему срочно необходимо ехать к детям. За участие в этой афере мужчина обещает "поставить свечку" за экс-супругу.

Оккупант отметил, что РФ не выплачивает войску "боевые", поэтому участились случаи дезертирства.

"Пацаны съ*бывают, но без денег. Я без денег съ*бывать не хочу", - отметил он.

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