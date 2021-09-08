В зоне ООС противник использовал противопехотные осколочные мины натяжного действия.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщила, что во вторник вечером, 7 сентября, на Донбассе боевики грубо нарушили "тишину" и нормы "Женевских конвенций" 1949 года – дистанционно заминировали позиции украинских военнослужащих.

Позиции дистанционно заминировали около 19 часов с помощью ручного противотанкового гранатомета. Противник применил противопехотные осколочные мины натяжного действия, сообщил в Facebook пресс-центр Операции объединенных сил.

"...вооруженные формирования РФ во время обстрела с направления оккупированного населенного пункта Молодежное в направлении населенного пункта Крымское произвели дистанционное минирование позиций Вооруженных сил Украины с помощью РПГ с применением ПОМ-2 (10 мин)", – указано в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что действия оккупантов несли прямую угрозу жизни украинских воинов, а также являются нарушением норм "Женевских конвенций" 1949 года и квалифицируются как военные преступления наряду с агрессией, геноцидом и преступлениями против человечности, считаются международными преступлениями и подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

Что надо знать о войне на Донбассе – справка УНИАН

Часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году захватили боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР". Боевиков поддержала Россия. На Донбасс ворвались российские войска.

Сначала на части востока нашего государства началась антитеррористическая операция, а позже вместо нее был дан старт операции Объединенных сил.

Для урегулирования конфликта в 2014-м подписали Минские соглашения. РФ не признает себя участником войны, а утверждает, что является "посредником".

В опасной зоне не раз вводили "режим тишины", однако его нарушал противник. Украинская сторона также уже несколько раз обвиняла боевиков в нарушении "Женевской конвенции".

Напомним, по состоянию на конец декабря 2020-го стало известно, что в течение года в результате боевых действий погибли 49 украинских военных.

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Авторы: Инна Андалицкая, Екатерина Присяжнюк