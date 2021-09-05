РФ должна убрать свое оружие с украинской территории, отметили в Посольстве США в Украине.

В седьмую годовщину подписания Минского протокола (первого Минского соглашения) США призвали Россию вывести свои войска из Украины и взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на Донбассе.

Призывы обнародованы на Facebook-странице Посольства США в Украине.

"Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами. Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины", – говорится в заявлении.

Также США призвали Россию полностью выполнить свои "минские обязательства", в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на украинско-российской границе и освободить незаконно задержанных лиц.

Напомним, согласно совместному заявлению по результатам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, которая состоялась 1 сентября, США продолжат работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию.

Что нужно знать о первом Минске соглашении – справка УНИАН

Минский протокол ("Первое Минское соглашение") – соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. Заключенный участниками Трехсторонней контактной группы: послом Хайди Тальявини (ОБСЕ), вторым президентом Украины Леонидом Кучмой (от Украины), послом России в Украине Михаилом Зурабовым (от России). Кроме того, под протоколом стоят подписи Александра Захарченко (тогдашнего руководителя пророссийской марионеточной псевдореспублики "ДНР") и Игоря Плотницкого (тогдашнего руководителя пророссийской марионеточной псевдореспублики "ЛНР").

Автор: Павел Степанец