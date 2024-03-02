Президент отметил, что российский дрон разрушил 18 квартир и убил минимум двух человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар оккупантов по жилой многоэтажке в Одессе.

Как отметил Зеленский в Telegram, Россия продолжает воевать с гражданскими людьми. Один из вражеских дронов ночью разрушил 18 квартир в Одессе. Известно о двух погибших, еще восемь человек пострадали, среди которых ребенок.

"Мои соболезнования семьям и близким погибших. Поисково-спасательная операция продолжается в непрерывном режиме. Все службы на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь. Спасибо каждому, кто вовлечен", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украине нужно больше ПВО от партнеров. "Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО - это то, что сохраняет жизнь", - добавил Зеленский.

Удар по Одессе - что известно

Среди ночи россияне совершили очередную террористическую атаку дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Восемь ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область. Говорится, что в течение часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. В результате, семь целей были уничтожены. К сожалению, один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в 9-этажный дом спального района.

Уничтожена часть жилой многоэтажки, уже известно о восьми раненых и двух погибших.

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