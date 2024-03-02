На месте попадания возник пожар, в окрестных домах выбиты стекла.

Поздно ночью российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по городу Харькову, после чего обнаружили возгорание двух автомобилей.

"Предварительно имеем "прилет" в одном из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщил мэр Терехов.

По его словам, на месте возник пожар, в окрестных домах выбиты стекла.

Видео дня

"На эту минуту без пострадавших. В нескольких многоэтажках выбиты окна, два авто сгорели дотла, есть повреждения гаражей. Ликвидация последствий продолжается", - отметил председатель ХОГА Олег Синегубов.

Один из "шахедов", которые российские войска запустили по Харькову, попал во двор в Шевченковском районе, рассказал Суспильне Харьков спикер прокуратуры области Дмитрий Чубенко.

По его словам, повреждены четыре автомобиля, около десяти гаражей. Также выбиты окна в более чем десяти квартирах в многоэтажках рядом.

"Информации о раненых или погибших нет. Это – гражданская застройка, спальный район. Среди гаражного кооператива попал "шахед". Криминалисты и взрывотехники ищут части беспилотника. Эти обломки отправят на экспертизу", – заявил Чубенко.

Ситуация в Харькове - детали

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина работает над тем, чтобы защитить харьковчан от постоянных ракетных ударов РФ. Он также добавил, что сбивать большинство ракет, которые летят на Харьков - сложно. Поэтому государство рассматривает другой план защиты города.

28 февраля российские захватчики ударили управляемыми авиационными бомбами по городу Купянск на Харьковщине, в результате чего погибли двое мужчин, есть раненые. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Вас также могут заинтересовать новости: