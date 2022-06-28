Собеседники скоординировали позиции накануне Мадридского саммита.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом отметил важность мощной противоракетной обороны Украины для предотвращения российских терактов.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом", - отметил он.

По словам президента, собеседники скоординировали позиции накануне Мадридского саммита.

"Подчеркнул важность мощной ПРО для Украины для предотвращения российских терактов", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, Столтенберг во время разговора с Зеленским заверил в увеличении поддержки Украины на саммите Альянса, который состоится в Мадриде 29-30 июня.

Напомним, что НАТО усилили ПВО в Латвии с помощью испанских ЗРК.

Бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил началом Третьей мировой войны, если НАТО примет к себе Украину.

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