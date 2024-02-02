Двое бывших наемников, перешедших на сторону Украины, рассказали, как их завербовали.

Бывшие военнопленные россияне, воевавшие в рядах ЧВК "Вагнер", а впоследствии перешли на сторону Украины и сейчас воюют в составе "Русского добровольческого корпуса", рассказали, как их завербовали, как готовили к фронту, как с ними обращались в плену и что изменило их мировоззрение. Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Настоящее Время".

По их словам, в ЧВК "не знаешь, кому можно доверять, кому нельзя доверять".

"Просто выполняете одну задачу. А то потом ты начнешь сеять смуту - это дойдет до вышестоящих, и тебя уволят", - рассказал один из пленных.

По его словам, российское военное руководство "просто бросает их на мясо".

"Когда ты подписываешь контракт, там это все указано: что в случае дезертирства – расстрел, в случае невыполнения приказа – расстрел, в случае мародерства – расстрел", - рассказал россиянин.

Другой собеседник отметил, что так называемый батальон "Шторм-Z" - это такой себе "штрафбат" в современной российской армии.

"Это подрозделение предназначено для разведки боем. То есть, сколько людей есть у так называемого оппонента, вооружения, как они отбиваются и как они вообще реагируют. Просто 20-30 человек отправили, 5 вернулись, и дальше информация передается", - сказал военный.

Война в Украине - последние новости

Стали известны самые свежие серьезные потери России в Украине. Так, Силы обороны за пятницу, 1 февраля, поразили десять районов сосредоточения российских захватчиков. В частности, авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов врага.

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