Он считает, что речь может идти о наемниках, находящихся на территории Беларуси.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман спрогнозировал, какое направление фронта россияне могут усилить за счет штурмовых подразделений, сформированных из бывших профессиональных наемников ЧВК "Вагнер".

Оккупанты сообщают, что скоро в Украине могут оказаться три таких штурмовых подразделения общей численностью до 6000 тысяч человек. Эксперт отметил, что это может дать оккупантам "определенные преференции". По мнению Гетьмана, вернутся "вагнеровцы", которые были отведены в Беларусь,"где они немножко отдохнули, может еще прибавилось людей".

"Это будут те же самые спецподразделения российской армии, но опытные и мотивированные может деньгами или каким-то внутренними своими убеждениями. Хотя небольшое количество, можно считать три бригады по 2 тысячи, но это сила, с которой нам придется считаться. Ведь врага не надо презирать, чтобы его можно было победить. Думаю, что против них будут воевать наши Силы Специальных Операций ВСУ. Мы точно будем знать где они и будем подтягивать тоже более профессиональные наши подразделения", - сказал Гетьман в эфире телемарафона.

Он предполагает, что такое количество профессиональных подготовленных наемников россияне могут использовать на одном из участков фронта для достижения политической цели, а не для оперативно-стратегических целей по всей линии фронта.

"В марте выборы Путина, поэтому надо будет показать какие-то победы. Можно предположить, что они могут быть применены локально. Вряд ли это будет Авдеевка. Думаю, что их используют там, где они уже воевали, на Бахмутском направлении, чтобы двигаться на Часов Яр, а может даже на Константиновку", - сказал Гетьман.

Возвращение "вагнеровцев" на фронт

Аналитики Институт изучения войны еще осенью предупреждали, что разрозненные контингенты этой частной военной компании могут вернуться на войну в составе армии РФ.

По их мнению, с помощью наемников захватчики будут пытаться переломить ситуацию на фронте в свою пользу.

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