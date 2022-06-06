Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин призвал не пренебрегать воздушными тревогами.

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили над Полтавщиной вражескую ракету.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету!" – написал он.

Время и район сбития ракеты, по очевидным причинам, пока не уточняется. Лунин призвал не пренебрегать воздушными тревогами.

В Херсоне прогремели взрывы

Утром, 6 июня, жителей временно оккупированного Херсона разбудили взрывы. Характерные звуки были слышны в разных районах города.

Местные сообщают, что взрывы могли доноситься из пределов Херсонской и Николаевской областей. Сейчас там проходят артиллерийские бои с применением реактивных систем залпового огня.

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