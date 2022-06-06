Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили над Полтавщиной вражескую ракету.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету!" – написал он.
Время и район сбития ракеты, по очевидным причинам, пока не уточняется. Лунин призвал не пренебрегать воздушными тревогами.
В Херсоне прогремели взрывы
Утром, 6 июня, жителей временно оккупированного Херсона разбудили взрывы. Характерные звуки были слышны в разных районах города.
Местные сообщают, что взрывы могли доноситься из пределов Херсонской и Николаевской областей. Сейчас там проходят артиллерийские бои с применением реактивных систем залпового огня.