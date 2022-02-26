ВСУ уничтожили российский Ил-76 / фото wikipedia.org
Над Белой Церковью сбит Ил-76, а на Троещине в Киеве задержали 60 диверсантов.
Об сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
"Оперативная информация. Сбит Ил-76 над Белой Церковью", - говорится в сообщении.
Кроме того, 60 диверсантов задержаны на Троещине в г. Киеве. Там сегодня после 2:00 прогремел мощный взрыв. Потом была еще серия взрывов.
Как сообщал УНИАН, сегодня украинская Противовоздушная оборона сбила Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова.
"Наши силы ПВО сбили Ил-76 с вражеским десантом в районе Василькова. Это месть за Луганск 2014. Смерть врагам!",- сообщили в Генштабе ВСУ.