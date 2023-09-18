Военные отметили, что поднимать украинский флаг здесь было важно.

Вооруженные силы Украины подняли поднявший национальный флаг над деоккупированным селом Андреевка в Донецкой области. Об этом сообщила Третья отдельная штурмовая бригада.

"Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над населенным пунктом Андреевка. Поселок, хоть и был освобожден бойцами Третьей ОШБр, но теперь находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что поднимать украинский флаг здесь было важно — это означает, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ.

Видео с места происшествия сняли бойцы 2-го механизированного батальона.

Увольнение Андреевки - детали

15 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Андреевка Донецкой области освобождена. Поселок отвоевали в результате слаженных штурмовых действий.

Третья отдельная штурмовая бригада показала суровые бои за Андреевку. В Telegram-канале бригады опубликовали уникальные кадры из GoPro. На ролике запечатлены наступательные действия бойцов 3-й роты 1-го штурмового батальона бригады.

В то же время оккупанты не оставляют попыток штурмовать село. За прошедшие сутки на Бахмутском направлении силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районе Андреевки.

Также ВСУ продолжают штурмовые действия в районе Клещиевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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