За прошедшие сутки российские войска атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта.

Силы обороны успешно отразили атаки противника на Бахмутском Марьинском направлениях, враг пытался прорвать оборону наших войск в районе Андреевки, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

Отмечается, что за прошедшие сутки произошло более 35 боевых столкновений. Враг нанес 15 ракетных и более 70 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Донецкой, Запорожской, Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 80 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Бахмутском направлении, как отмечается, Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районе Андреевки Донецкой области.

В то же время, как проинформировали в Генштабе, Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе Клещиевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

"В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг совершил 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю. На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций", - говорится в сводке.

Кроме того, в зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешное атакуют по тылам противника.

Ситуация под Бахмутом - это надо знать

На протяжении последних недель у украинских военных есть определенные успехи под Бахмутом. В частности, несколько дней назад ВСУ провели удачный штурм и освободили Андреевку.

Вчера, 17 сентября, стало известно, что ВСУ освободили от российских захватчиков населенный пункт Клещиевка в Донецкой области.

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