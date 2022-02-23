Полицейские будут обеспечивать правопорядок в регионе.

Национальная полиция намерена направить в зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе дополнительные силы правоохранителей.

Об этом на брифинге 23 февраля рассказал заместитель главы ведомства Александр Фацевич.

По его словам, их отправят уже до конца текущей недели. Полицейские будут обеспечивать правопорядок в регионе, чтобы усилить тыл для военных.

"Что касается ситуации на востоке нашего государства. Полицейские также несут службу в усиленном варианте, часть полицейских входит в силы и средства ООС. Принято решение руководством Нацполиции усилить дополнительными силами", – заявил Фацевич.

Напомним, только за прошедшие сутки на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. Один военный погиб, еще шестеро – ранены и травмированы.

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