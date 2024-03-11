Общие потери России выросли до почти 425 тысяч военных.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 10 марта, обезвредили еще 920 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, общие потери России составляют около 424 980 военных.

В то же время было уничтожено и большое количество военной техники армии российских захватчиков, в частности:

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танков - 6739 (+8);

боевых бронированных машин - 12874 (+24);

артиллерийских систем - 10499 (+33);

РСЗВ - 1016 (+1);

средств ПВО - 711 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8141 (+59);

автомобильной техники и автоцистерн - 13826 (+74);

специальной техники - 1686 (+14).

Также враг не досчитается 347 самолетов, 325 вертолетов, 1919 крылатых ракет, 1 подводной лодки, 26 кораблей и катеров.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, на фронте между Силами обороны и армией РФ произошло 64 боевых столкновения. Самым горячим направлением продолжает оставаться Новопавловское, где только за сутки было 25 атак.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 зенитному ракетному комплексу российских оккупантов.

В ВСУ рассказывают, что уровень обеспечения и подготовки российских солдат значительно улучшился по сравнению с первыми месяцами полномасштабной войны.

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