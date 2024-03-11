ВСУ уменьшают вражескую армию / фото 10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс"

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 10 марта, обезвредили еще 920 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, общие потери России составляют около 424 980 военных.

В то же время было уничтожено и большое количество военной техники армии российских захватчиков, в частности:

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  • танков - 6739 (+8);
  • боевых бронированных машин - 12874 (+24);
  • артиллерийских систем - 10499 (+33);
  • РСЗВ - 1016 (+1);
  • средств ПВО - 711 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8141 (+59);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13826 (+74);
  • специальной техники - 1686 (+14).

Также враг не досчитается 347 самолетов, 325 вертолетов, 1919 крылатых ракет, 1 подводной лодки, 26 кораблей и катеров.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, на фронте между Силами обороны и армией РФ произошло 64 боевых столкновения. Самым горячим направлением продолжает оставаться Новопавловское, где только за сутки было 25 атак.

Украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 зенитному ракетному комплексу российских оккупантов.

В ВСУ рассказывают, что уровень обеспечения и подготовки российских солдат значительно улучшился по сравнению с первыми месяцами полномасштабной войны.

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