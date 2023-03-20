Также они уничтожили 24 единицы техники противника.

На Запорожском направлении за прошедшие сутки между Силами обороны и оккупантами состоялся бой. Захватчики пошли в атаку необычным способом.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский. По его словам, враг использовал "несколько большое количество" техники и 50 человек личного состава. Несмотря на старания захватчиков, ВСУ отбили атаку противника и россияне отступили.

Украинские воины уничтожили часть личного состава оккупантов, четыре танка, девять единиц БМП и другой техники (всего 24 единицы). Тогда же наши защитники смогли отбить некоторые позиции, чтобы занять более выгодные позиции для будущего контрнаступления.

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"Враг, понимая, что там достаточно серьезные группировки войск, решил провести разведку боем, но малой группой это бы не удалось сделать – именно поэтому враг пошел в такое наступление, однако понес потери в технике и живой силе", – сказал спикер ВСУ.

Ситуация на Запорожском направлении

Ранее Дмитрашковский сообщал, что на Запорожском направлении понемногу развиваются контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины. Сейчас враг оказывает сопротивление, однако надолго его не хватит.

Российские войска готовятся к контрнаступлению украинских воинов и продолжают усиливать линию обороны на этом направлении.

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