Захватчики продолжают использовать украинскую инфраструктуру для оказания медпомощи своим военным.

В Запорожской области российские оккупанты обустроили свой полевой госпиталь на территории детского сада. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов Украины для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

"В населенном пункте Чкалово Запорожской области на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь", - отметили в Генштабе.

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Отмечается, что зафиксировано было прибытие туда двух грузовых автомобилей с медицинским оборудованием.

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Накануне стало известно, что российские захватчики превратили в военный госпиталь общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области.

В помещении столовой школы оборудовали операционную, а в классах обустроили палаты для раненых.

В Генштабе отметили, что этот военный госпиталь используется в качестве логистического хаба по перераспределению раненых и погибших военнослужащих врага. Тяжелораненых солдат и сержантов транспортируют в медицинские учреждения Донецка, Мариуполя и Бердянска автомобильным транспортом. Транспортировку раненых офицеров осуществляют в Россию воздушным путем.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 223 330 своих солдат, из них 680 за предыдущие сутки.

Авиация Сил обороны Украины за 23 июня нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.

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