Захватчики обустроили военную базу на территории детского санатория.

В Запорожской области более 800 российских оккупантов разместились рядом с жилыми домами местных жителей. Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что российские оккупанты цинично продолжают нарушение норм международного гуманитарного права и использование детских учреждений временно оккупированных населенных пунктов для размещения своих войск, с целью использования гражданского населения в качестве живого щита.

"Так, в населенном пункте Новопетровка Бердянского района Запорожской области, на территории корпуса детского санатория "Весна", российские военнослужащие обустроили военную базу, где находится более 800 российских военнослужащих и рассредоточенная российская военная техника в непосредственной близости к жилым домам местных жителей", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в населенном пункте Чумаковка Херсонской области российские оккупанты переоборудовали под военную комендатуру базу отдыха "Ива". "Там проводят допросы и пытают патриотически настроенных граждан Украины", - говорится в сообщении.

Россия использует гражданских как "щит" - последние новости

Ранее российские оккупанты обустроили свой полевой госпиталь на территории детского сада в Запорожской области. Перед этим они превратили в военный госпиталь общеобразовательную школу в этой самой области.

Также в населенном пункте Новопсков Луганской области российские военнослужащие погрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь.

Кроме госпиталей, россияне обустраивают в учебных заведениях застенки. Так, в частности они сделали в поселке Большие Копани Херсонской области: в спортзале на территории школы подразделения Федеральной службы безопасности России проводят допросы.

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