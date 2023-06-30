Российские оккупанты захватили очередной украинское медицинское учреждение под свой госпиталь - в этот раз это роддом.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, российские оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.
"В населенном пункте Новопсков Луганской области российские военнослужащие загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь", - рассказали в Генштабе.
Война в Украине-российская оккупация
Как сообщал УНИАН, ранее российские захватчики обустроили свой полевой госпиталь на территории детского сада в Запорожской области. Перед этим они превратили в военный госпиталь общеобразовательную школу в этой самой области.
Кроме госпиталей, россияне обустраивают в учебных заведениях застенки. Так, в частности, они сделали в поселке Большие Копани Херсонской области. В спортзале на территории школы подразделения ФСБ РФ проводят допросы.