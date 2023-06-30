Захватчики вывезли из этого медицинского учреждения мебель.

Российские оккупанты захватили очередной украинское медицинское учреждение под свой госпиталь - в этот раз это роддом.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, российские оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

"В населенном пункте Новопсков Луганской области российские военнослужащие загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь", - рассказали в Генштабе.

Видео дня

Война в Украине-российская оккупация

Как сообщал УНИАН, ранее российские захватчики обустроили свой полевой госпиталь на территории детского сада в Запорожской области. Перед этим они превратили в военный госпиталь общеобразовательную школу в этой самой области.

Кроме госпиталей, россияне обустраивают в учебных заведениях застенки. Так, в частности, они сделали в поселке Большие Копани Херсонской области. В спортзале на территории школы подразделения ФСБ РФ проводят допросы.

Вас также могут заинтересовать новости: