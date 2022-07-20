Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают уничтожать базы логистического обеспечения врага.

На Южнобугском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носители крылатых ракет "Калибр". Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары в районе Муравьевки", - говорится в сообщении.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное выполнение огневых задач по командным пунктам и базам логистического обеспечения врага.

Как сообщал УНИАН, российская армия пошла в наступление на Славянском направлении. Все попытки штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.

По мнению экспертов из Института изучения войны, на текущем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, не отдавая приоритет захвату Славянска.

А вот британские разведчики считают, что россияне сталкиваются с нехваткой личного состава и разрываются между наступлением на Донбассе и обороной оккупированной Херсонской области.

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