На юге украинские военные и авиация за сутки нанесли более 100 поражений вражеских позиций.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Facebook.
"Наши подразделения совместно с авиацией Воздушных сил нанесли за сутки более 100 поражений вражеских позиций", - отметил он.
В частности, огнем реактивной артиллерии уничтожен склад горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобаевки.
"Успокоены" 29 рашистов, уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", танк Т-72 и другая бронированная техника", - рассказал Назаров.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об основных мишенях для оккупантов в Украине.
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