Вооруженные силы Украины сдерживают постоянные атаки на тех направлениях, где Россия еще пытается наступать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северодонецк и другие города Донбасса все еще остаются основной мишенью для оккупантов.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сдерживают постоянные атаки на тех направлениях, где Россия еще пытается наступать.

"Северодонецк и другие города Донбасса все еще остаются основной мишенью для оккупантов. Делаем все, чтобы защитить нашу землю и наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сейчас оккупанты сосредоточили все силы, чтобы окружить Северодонецк - областной центр подконтрольной Украине части Луганщины - и взять его под контроль.

"Многотысячное российское нашествие пытается прорваться ближе к городу, но им это не удается", - отметил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в селах на подступах к Северодонецку украинские защитники дают достойный отпор, поэтому российские оккупанты даже отступают.

В то же время российские оккупанты непрерывно обстреливают Северодонецк: 16 мая там погибло по меньшей мере 10 человек.

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