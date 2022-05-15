Минувшую ночь город пережил без обстрелов российских оккупантов.

Одесса минувшую ночь пережила без обстрелов российских оккупантов, однако вероятность вражеских ракетных ударов остается очень высокой.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук во время информационного телемарафона.

"Слава Богу, прилетов не было. Ситуация контролируемая, пока что без обстрелов, хотя понимаем, что вероятность нанесения именно ракетных ударов остается очень высокой", - сказал он.

Также Братчук добавил, что в городе работают все коммунальные службы, а местные власти пытаются как можно больше помогать бизнесу восстановить свою работу.

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Противник доукомплектовывает свои войска и перегруппировывает, чтобы возобновить наступление в направлении на Славянск и Барвенково.

В Генштабе добавили, что противник делает шаги для перегруппировки своих сил на Слобожанском направлении, пополняет запасы горюче-смазочных материалов и боеприпасов для восстановления способностей к наступлению.

ПО мнению британских разведчиков, наступление русских на Донбассе потеряло темп. Вряд ли враг сможет значительно активизироваться в течение следующих 30 дней.

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