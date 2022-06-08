Мужчина переехал в Украину 22 года назад. Когда началась война, родственники, живущие в России, звали его домой, однако он отказался.

В Одессе мужчина публично сжег свой паспорт гражданина России. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Отмечается, что бюро ведет системную проверку граждан Российской Федерации, проживающих в Украине, относительно их возможной причастности к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Большинство россиян, проживающих на территории Украины, осуждают безосновательную агрессию России против нашей страны.

"Так, житель Одессы в знак протеста публично сжег свой паспорт гражданина России, чтобы никогда не иметь ничего общего с рашистами", - сказано в сообщении.

Он заявил, что не поддерживает политику РФ, категорически против вторжения оккупантов в Украину.

"Я считаю, что этот паспорт гражданина России мне не нужен", - заявил он.

По данным ГБР, этот мужчина - уроженец Магадана, переехал в Украину 22 года назад. Когда началась война, родственники, живущие в России, звали его домой, однако он говорит, что они "зомбированы" и отказался возвращаться.

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